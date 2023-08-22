Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночная атака дронов на Москву и взрыв в Кривом Роге: главные новости ночи 22 августа 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
404
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ночная атака дронов на Москву и взрыв в Кривом Роге: главные новости ночи 22 августа 2023 года

Атака дронов на Москву. / Фото: ТАСС

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 22 августа 2023 года:

  • Ночью Москву атаковали беспилотники: аэропорты прекратили работу (видео) Читать дальше –>
  • В Кривом Роге раздался взрыв Читать далее –>
  • Польша закупит у США вертолеты Apache и оборудование на $12 млрд Читать далее –>
  • МО РФ заявило о якобы уничтожении двух украинских беспилотников над Черным морем Читать далее –>
  • США готовы присоединиться к процессу обучения украинских пилотов на F-16, но при одном условии Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
404
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация