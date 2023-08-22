Ночная атака дронов на Москву и взрыв в Кривом Роге: главные новости ночи 22 августа 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 22 августа 2023 года:
- Ночью Москву атаковали беспилотники: аэропорты прекратили работу (видео) Читать дальше –>
- В Кривом Роге раздался взрыв Читать далее –>
- Польша закупит у США вертолеты Apache и оборудование на $12 млрд Читать далее –>
- МО РФ заявило о якобы уничтожении двух украинских беспилотников над Черным морем Читать далее –>
- США готовы присоединиться к процессу обучения украинских пилотов на F-16, но при одном условии Читать далее –>
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