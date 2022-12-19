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Ночная атака дронов на столицу и успехи ВСУ под Бахмутом: главные новости ночи 19 декабря 2022

Дата публикации
Просмотры
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Ночная атака дронов на столицу и успехи ВСУ под Бахмутом: главные новости ночи 19 декабря 2022

Фото: Олег Синєгубов

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 18 декабря 2022 года:

  • Россия может пойти в новое наступление в Украине через несколько месяцев – ISW. Читать дальше –>
  • Вооруженные силы проводят операции на территории России – разведка. Читать дальше –>
  • ВСУ выбили россиян с позиций под Бахмутом: карта боев. Читать дальше –>
  • Латвия закупит для Украины генераторы на 560 тысяч евро. Читать дальше –>
  • ВСУ впервые опробовали в бою британские ракеты Marlet — сразу сбили цель. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
6534
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