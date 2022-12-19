Ночная атака дронов на столицу и успехи ВСУ под Бахмутом: главные новости ночи 19 декабря 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 18 декабря 2022 года:
- Россия может пойти в новое наступление в Украине через несколько месяцев – ISW. Читать дальше –>
- Вооруженные силы проводят операции на территории России – разведка. Читать дальше –>
- ВСУ выбили россиян с позиций под Бахмутом: карта боев. Читать дальше –>
- Латвия закупит для Украины генераторы на 560 тысяч евро. Читать дальше –>
- ВСУ впервые опробовали в бою британские ракеты Marlet — сразу сбили цель. Читать дальше –>
Читайте также:
- Эксперты ISW оценили, вступит ли Беларусь в войну после встречи Лукашенко и Путина в Минске
- Нидерланды предоставили Украине военную помощь на почти миллиард евро
- Зеленский назвал условие, которое лишит Россию главного инструмента террора