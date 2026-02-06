- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака дронов на Запорожье: первые подробности
В Запорожье в результате атаки российских беспилотников ранения получил 14-летний парень.
Российские войска беспилотниками атаковали Запорожье . Под ударом оказались районы личной застройки.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По его словам, в результате атаки ранения получил 14-летний подросток. Медики оказали ему всю необходимую помощь.
Также зафиксированы повреждения жилых домов в частном секторе. Информация о масштабах разрушений уточняется.
Жители призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы атак.
Напомним, что ранее сообщали об атаке на Запорожскую область : повреждены дома, без света 12 тысяч абонентов.