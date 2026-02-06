Ночная атака дронов на Запорожье: первые подробности

Дрон / © ТСН.ua

Российские войска беспилотниками атаковали Запорожье . Под ударом оказались районы личной застройки.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, в результате атаки ранения получил 14-летний подросток. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

Также зафиксированы повреждения жилых домов в частном секторе. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Жители призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы атак.

Напомним, что ранее сообщали об атаке на Запорожскую область : повреждены дома, без света 12 тысяч абонентов.