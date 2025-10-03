- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 227
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака дронов РФ на Полтаву: пострадал Свято-Николаевский храм ПЦУ (фото)
Взрывной волной выбило часть окон и повредило трапезную.
В Полтаве во время атаки в ночь на 3 октября пострадал Свято-Николаевский храм православной церкви Украины. Взрывной волной выбило часть окон и повредило трапезную.
Об этом пишет настоятель храма Александр Дедюхин в Facebook.
Повреждение Свято-Николаевского храма ВЦУ
«В результате ночной атаки россиян в нашем храме выбило половину окон. Слава Богу, никто не пострадал. Продолжаем радоваться Иисусу Христу. Все отремонтируем, а пока затянем пленкой. Все службы будут проходить по расписанию», — отметил священник.
Кроме того, в результате удара выбило окна и в жилом доме на Соборной площади, 15.
Свято-Николаевский храм является памятником архитектуры местного значения, его построили в 1774 году.
Атака на Полтавщину
Напомним, 3 октября Россия массированно атаковала ракетами и дронами Полтавскую область. Были попадания и падения обломков на разных локациях, повреждены объекты энергетической инфраструктуры, частное домовладение. Обошлось без пострадавших.