Ночная атака дронов в Черкасской области: из горящего дома спасли двух маленьких детей

Последствия российской атаки на Черкасскую область

В Черкасской области в результате ночной атаки российских беспилотников загорелся жилой дом. Спасатели эвакуировали из поврежденного дома шесть человек, среди которых — двое маленьких детей.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, среди эвакуированных — дети 2020 и 2021 годов рождения, а также четверо взрослых. Из-за обстрела жилой дом и хозяйственные постройки во дворе были разрушены. Кроме того, повреждения получили автомобили, а также окна и двери в двух других домах.

«На месте происшествия также работали пиротехники и психологи», — говорится в сообщении.

Напомним, ночью армия РФ нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Харькове. По предварительным данным, погибли двое детей. В то же время в Запорожье в результате вражеского обстрела ранения получил младенец.

Также российская армия нанесла массированный удар по Одессе. Поврежден объект инфраструктуры. Под вражеской атакой оказалась и Хмельницкая область. В регионе сработали силы ПВО, однако фиксируют последствия обстрела. Информации о пострадавших пока нет.

Сообщается, что российская армия атаковала и Киев. Последствия фиксируют в нескольких районах столицы. Есть травмированные местные жители.

Известно, что соседняя Польша поднимала в небо военную авиацию в ночь на 7 марта — из-за атаки России на Украину.

В Воздушных силах отметили, что в ночь на 7 марта Силы обороны Украины отразили масштабный комбинированный удар РФ по объектам критической инфраструктуры. По состоянию на 09:00 ПВО сбила средствами РЭБ 472 воздушные цели, среди которых 19 ракет и 453 беспилотника различных типов.