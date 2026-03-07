ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
145
Время на прочтение
2 мин

Ночная атака дронов в Черкасской области: из горящего дома спасли двух маленьких детей

Ночная атака российских дронов в Черкасской области вызвала пожар и разрушение жилого дома. Спасатели эвакуировали шесть человек, среди них двое детей.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Последствия российской атаки на Черкасскую область

Последствия российской атаки на Черкасскую область

В Черкасской области в результате ночной атаки российских беспилотников загорелся жилой дом. Спасатели эвакуировали из поврежденного дома шесть человек, среди которых — двое маленьких детей.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, среди эвакуированных — дети 2020 и 2021 годов рождения, а также четверо взрослых. Из-за обстрела жилой дом и хозяйственные постройки во дворе были разрушены. Кроме того, повреждения получили автомобили, а также окна и двери в двух других домах.

«На месте происшествия также работали пиротехники и психологи», — говорится в сообщении.

Последствия российской атаки на Черкасскую область

Последствия российской атаки на Черкасскую область

Последствия российской атаки на Черкасскую область

Последствия российской атаки на Черкасскую область

Последствия российской атаки на Черкасскую область

Последствия российской атаки на Черкасскую область

Последствия российской атаки на Черкасскую область

Последствия российской атаки на Черкасскую область

Напомним, ночью армия РФ нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Харькове. По предварительным данным, погибли двое детей. В то же время в Запорожье в результате вражеского обстрела ранения получил младенец.

Также российская армия нанесла массированный удар по Одессе. Поврежден объект инфраструктуры. Под вражеской атакой оказалась и Хмельницкая область. В регионе сработали силы ПВО, однако фиксируют последствия обстрела. Информации о пострадавших пока нет.

Сообщается, что российская армия атаковала и Киев. Последствия фиксируют в нескольких районах столицы. Есть травмированные местные жители.

Известно, что соседняя Польша поднимала в небо военную авиацию в ночь на 7 марта — из-за атаки России на Украину.

В Воздушных силах отметили, что в ночь на 7 марта Силы обороны Украины отразили масштабный комбинированный удар РФ по объектам критической инфраструктуры. По состоянию на 09:00 ПВО сбила средствами РЭБ 472 воздушные цели, среди которых 19 ракет и 453 беспилотника различных типов.

Дата публикации
Количество просмотров
145
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie