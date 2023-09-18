Ночная атака крылатыми ракетами и разрыв коридора в Крым: главные новости ночи 18 сентября 2023 года

Главные новости ночи 18 сентября 2023:

Салливан и глава МИД Китая обсудили войну в Украине Читать далее –>

В Польше назвали энергетическое сотрудничество Германии и России современным пактом Молотова — Риббентропа .

В Судане возобновились ожесточенные бои между армией и силами реагирования Читать далее –>

Буданов рассказал, когда Силы обороны разорвут сухопутный коридор в Крым Читать далее –>

В Украине произошла масштабная воздушная тревога из-за ракетной опасности Читать далее –>

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