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Ночная атака крылатыми ракетами и разрыв коридора в Крым: главные новости ночи 18 сентября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
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Ночная атака крылатыми ракетами и разрыв коридора в Крым: главные новости ночи 18 сентября 2023 года

Крылатая ракета / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 18 сентября 2023:

  • Салливан и глава МИД Китая обсудили войну в Украине Читать далее –>
  • В Польше назвали энергетическое сотрудничество Германии и России современным пактом Молотова — Риббентропа .
  • В Судане возобновились ожесточенные бои между армией и силами реагирования Читать далее –>
  • Буданов рассказал, когда Силы обороны разорвут сухопутный коридор в Крым Читать далее –>
  • В Украине произошла масштабная воздушная тревога из-за ракетной опасности Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
11к
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