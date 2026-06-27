Последствия атаки на Запорожье в ночь на 27 июня

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Российская атака на Запорожье в ночь на 27 июня привела к разрушениям и пострадавшим. Среди них есть 13-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Во время ночной вражеской атаки на Запорожье три управляемых авиабом повредили многоэтажный дом, а также жилые и нежилые постройки.

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За медицинской помощью обратились шесть пострадавших, в том числе 13-летняя девочка. Всем оказали необходимую помощь.

Последствия атаки на Запорожье в ночь на 27 июня

Последствия атаки на Запорожье в ночь на 27 июня

Последствия атаки на Запорожье в ночь на 27 июня

Напомним, ночью российские войска атаковали Запорожье и Сумскую область. В Запорожье в результате удара повреждены многоэтажки и автомобили, сначала было известно о двух пострадавших. В Сумском районе вражеский беспилотник попал в частное домохозяйство в Верхнесыровотской громаде, где на месте погиб 66-летний мужчина.

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