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Ночная атака на Днепр: что сейчас на месте ударов, появились свежие фото
Спасатели справились с пожарами в Днепре после атаки, а правоохранители продолжают работу на местах «прилетов».
Из-за массированной атаки дронами на Днепр в ночь на 17 июля были повреждены предприятия и возникли пожары. На месте происшествия работают правоохранители и чрезвычайники.
Об этом сообщило «Суспільне»
Утром в Днепре на месте ударов работают правоохранители. Они осматривают территорию, фиксируют последствия атаки и собирают вещественные доказательства. На месте также развернут мобильный пункт полиции.
Кроме того, там до сих пор работают специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. С пожарами, которые возникли из-за вражеских ударов, боролись 76 спасателей и 24 единицы техники. Все пожары уже удалось потушить.
Владелец одного из поврежденных предприятий Сергей поделился, что во время атаки был дома и на камерах видеонаблюдения увидел, как российские беспилотники взрываются рядом со зданием его бизнеса.
«Здесь уже скорректировались с ГСЧСниками и начали тушить пожар. Я им помог разобраться, где что находится: где технические жидкости, где другое. Они все оперативно ликвидировали. Но потом через час или полтора началась вторая атака», — рассказал владелец поврежденного предприятия.
Сергей добавил, что среди его работников никто не пострадал.
Напомним, российские войска в ночь на 17 июля атаковали Днепр ударными беспилотниками, в городе раздавались громкие взрывы. Из-за вражеских ударов погиб один человек, еще пятеро — пострадали. В городе вспыхнули несколько пожаров, были повреждены предприятия.