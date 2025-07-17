Ночная атака на Днепр: что сейчас на месте ударов, появились свежие фото

Фото с места атаки на Днепр в ночь на 17 июля

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Из-за массированной атаки дронами на Днепр в ночь на 17 июля были повреждены предприятия и возникли пожары. На месте происшествия работают правоохранители и чрезвычайники.

Об этом сообщило «Суспільне»

Утром в Днепре на месте ударов работают правоохранители. Они осматривают территорию, фиксируют последствия атаки и собирают вещественные доказательства. На месте также развернут мобильный пункт полиции.

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Кроме того, там до сих пор работают специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. С пожарами, которые возникли из-за вражеских ударов, боролись 76 спасателей и 24 единицы техники. Все пожары уже удалось потушить.

Владелец одного из поврежденных предприятий Сергей поделился, что во время атаки был дома и на камерах видеонаблюдения увидел, как российские беспилотники взрываются рядом со зданием его бизнеса.

«Здесь уже скорректировались с ГСЧСниками и начали тушить пожар. Я им помог разобраться, где что находится: где технические жидкости, где другое. Они все оперативно ликвидировали. Но потом через час или полтора началась вторая атака», — рассказал владелец поврежденного предприятия.

Сергей добавил, что среди его работников никто не пострадал.

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Мобильный пункт полиции на месте атаки на Днепр

Пожарная техника на месте атаки на Днепр

Владелец поврежденного в Днепре предприятия Сергей

Напомним, российские войска в ночь на 17 июля атаковали Днепр ударными беспилотниками, в городе раздавались громкие взрывы. Из-за вражеских ударов погиб один человек, еще пятеро — пострадали. В городе вспыхнули несколько пожаров, были повреждены предприятия.