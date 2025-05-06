Ночная атака на Харьков: какие последствия ударов по "Барабашово" и домам (фото)

Работники ГСЧС ликвидируют последствия атаки на Харьков 6 мая

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Во время атаки на Харьков в ночь на 6 мая на рынке «Барабашово» были уничтожены десятки торговых павильонов. Под обстрелы попали и жилые дома и авто.

Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным Синегубова, в течение предыдущих суток во время вражеских ударов по Харькову пострадали четыре человека.

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Под утро 6 мая российские оккупанты попали 20 беспилотниками типа «Герань-2» по восьми локациям в четырех районах Харькова: Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Холодногорском.

На крупнейшем рынке города «Барабашово» вспыхнул пожар. Было полностью уничтожено около 20 торговых павильонов, еще около 80 — повреждены. Также под обстрелы попали жилые дома и припаркованные авто.

По информации ГСЧС, в результате вражеской атаки на Харьков пострадали четыре человека.

В городе после российской атаки зафиксировано шесть пожаров:

В Шевченковском районе горели крыша и комната частного жилого дома на площади 400 м кв.

В Киевском районе горели магазины на территории рынка на площади 500 м кв. Сгорели 20 торговых объектов, еще 90 — повреждены. По другому адресу горело здание ресторана на площади 700 м кв.

В Холодногорском районе поврежден фасад многоквартирного дома, горели киоск, здание и три автомобиля на общей площади 120 м кв.

В Индустриальном районе горел автомобиль на площади 20 м кв. Повреждена производственная постройка.

Чрезвычайники ликвидируют последствия атаки на Харьков 6 мая

Чрезвычайники ликвидируют последствия атаки на Харьков 6 мая

Чрезвычайники ликвидируют последствия атаки на Харьков 6 мая

Чрезвычайники ликвидируют последствия атаки на Харьков 6 мая

Напомним, в ночь на 6 мая Россия массированно атаковала Харьков беспилотниками. Местные жители слышали более десяти взрывов.

Под утро мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на месте одного из «прилетов» вспыхнул пожар.

Впоследствии стало известно о пожаре на одном из крупнейших рынков Харькова — «Барабашово». Удары дронов пришлись по ряду районов города, возникли пожары и были разрушения.

В общей сложности Харьков находился под массированной атакой два часа. За это время было зафиксировано 17 «прилетов».