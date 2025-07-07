Ночная атака на Харьков, Киев, Одессу: есть жертвы и разрушения, задерживаются поезда

Последствия атаки / © Getty Images

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Ночью российская армия снова атаковала Украину беспилотниками. В больших городах есть повреждения, погибшие и пострадавшие.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночном ударе.

Киев

Ночью, 7 июля, российские беспилотники атаковали Киев, в результате чего в столице зафиксированы повреждения инфраструктуры, в том числе теплосети большого диаметра. Без горячего водоснабжения осталось около 500 зданий, среди которых жилые дома, медицинские учреждения и школы.

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Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

По данным КГГА, повреждена теплотрасса диаметром один метр. Коммунальные службы города работают над ликвидацией аварии. Кроме того, на одном из энергообъектов вылетели окна.

В Деснянском районе обломки беспилотника повредили фасад админздания, газопровод и пустой резервуар. Также произошло воспламенение обломков дрона.

В том же районе обломки повлекли за собой пожар автомобиля.

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В Соломенском районе обломки дрона упали на территорию автомойки, повредив несколько машин и трубу водоснабжения.

В Голосеевском районе повреждения получили окна в одном из офисных зданий.

По предварительным данным, жертв и раненых нет.

Харьков

Утром, 7 июля, российские террористические войска атаковали Харьков ударными дронами, в многоэтажке возник пожар, среди 20 пострадавших есть дети.

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Ближе к 6 утра Игорь Терехов сообщил в соцсети, что Харьков был атакован двумя вражескими беспилотниками типа «Шахед». Под ударом оказался Шевченковский район города.

Мэр отметил, что возможны повторные удары по Харькову и через несколько минут сообщил о повторных взрывах в городе.

Харьков атаковали дронами

В Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание БпЛА — возник пожар на 9 этаже жилого дома. Еще два прилета были в Слободском районе. Там также зафиксировали попадание в многоэтажку.

Позже глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеской атаки по Шевченковскому району возник пожар на 8 этаже дома, ориентировочная площадь возгорания составляет 10 м кв., есть пострадавшие.

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«Всем оказывается медицинская помощь. На месте работают подразделения ГСЧС», — отметил глава ОВА.

Одесса

В ночь на 7 июля россияне атаковали Одессу беспилотниками. В результате атаки погиб один человек, сообщило Министерство внутренних дел Украины.

В 00:51 российская армия начала очередную атаку ударными беспилотниками в Одессу и район. Областная военная администрация призвала жителей не выходить из укрытий. Уже в 02.14 в регионе объявили отбой воздушной тревоги.

Российские войска 7 июля обстреляли Одессу / © Getty Images

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате удара возник пожар в помещении охраны возле новостройки. Один из охранников погиб.

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Также, по данным МВД, из-за вражеской атаки в Одессе повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории СТО и несколько строительных вагончиков. Российские дроны уничтожили легковые, грузовые автомобили и автобус. На месте возникли пожары, потушенные спасателями.

Сумщина

В сутки российские войска совершили почти 90 обстрелов по 38 населенным пунктам в 14 территориальных громадах области. В Хотинской громаде из-за удара FPV-дроном ранен человек.

Утром, 7 июля, в ГСЧС сообщили о еще одном травмированном человеке от удара по Бытице на Сумщине. В общем по состоянию на утро, травмированных двое. Также двое гражданских мужчин погибли. Погибшим было 57 и 77 лет, уточнили в прокуратуре.

Сумщина— под плотным вражеским огнем / © Getty Images

Как пострадала «Укрзализныця»

Из-за обрыва контактной сети в Хмельнитчине ряд поездов курсирует с задержкой на полтора-два часа, сообщает «Укрзализныця».

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Речь идет о поездах в Харьков, Чоп, Перемышль, Одессу, Львов, Черновцы, Мукачево.

Как отработала ПВО

В ночь на 7 июля россияне атаковали Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400, а также 101 ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов.

На этот раз вражеская армия запускала ракета из Курской области, а дроны — с территории временно оккупированного Крыма, а еще по таким российским направлениям как Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Украинская ПВО обезвредила 75 беспилотников на севере, востоке и юге страны. Из них 58 избили, еще 17 — локационно потеряно/подавлено РЭБ.

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