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Ночная атака на Харьков, Киев, Одессу: есть жертвы и разрушения, задерживаются поезда
В результате ночного удара по Одессе погиб один человек. В Киеве обломки дронов повредили несколько построек. Ряд поездов «Укрзализныци» курсиру.т с задержкой.
Ночью российская армия снова атаковала Украину беспилотниками. В больших городах есть повреждения, погибшие и пострадавшие.
ТСН.ua собрал все, что известно о ночном ударе.
Киев
Ночью, 7 июля, российские беспилотники атаковали Киев, в результате чего в столице зафиксированы повреждения инфраструктуры, в том числе теплосети большого диаметра. Без горячего водоснабжения осталось около 500 зданий, среди которых жилые дома, медицинские учреждения и школы.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
По данным КГГА, повреждена теплотрасса диаметром один метр. Коммунальные службы города работают над ликвидацией аварии. Кроме того, на одном из энергообъектов вылетели окна.
В Деснянском районе обломки беспилотника повредили фасад админздания, газопровод и пустой резервуар. Также произошло воспламенение обломков дрона.
В том же районе обломки повлекли за собой пожар автомобиля.
В Соломенском районе обломки дрона упали на территорию автомойки, повредив несколько машин и трубу водоснабжения.
В Голосеевском районе повреждения получили окна в одном из офисных зданий.
По предварительным данным, жертв и раненых нет.
Харьков
Утром, 7 июля, российские террористические войска атаковали Харьков ударными дронами, в многоэтажке возник пожар, среди 20 пострадавших есть дети.
Ближе к 6 утра Игорь Терехов сообщил в соцсети, что Харьков был атакован двумя вражескими беспилотниками типа «Шахед». Под ударом оказался Шевченковский район города.
Мэр отметил, что возможны повторные удары по Харькову и через несколько минут сообщил о повторных взрывах в городе.
В Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание БпЛА — возник пожар на 9 этаже жилого дома. Еще два прилета были в Слободском районе. Там также зафиксировали попадание в многоэтажку.
Позже глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеской атаки по Шевченковскому району возник пожар на 8 этаже дома, ориентировочная площадь возгорания составляет 10 м кв., есть пострадавшие.
«Всем оказывается медицинская помощь. На месте работают подразделения ГСЧС», — отметил глава ОВА.
Одесса
В ночь на 7 июля россияне атаковали Одессу беспилотниками. В результате атаки погиб один человек, сообщило Министерство внутренних дел Украины.
В 00:51 российская армия начала очередную атаку ударными беспилотниками в Одессу и район. Областная военная администрация призвала жителей не выходить из укрытий. Уже в 02.14 в регионе объявили отбой воздушной тревоги.
Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате удара возник пожар в помещении охраны возле новостройки. Один из охранников погиб.
Также, по данным МВД, из-за вражеской атаки в Одессе повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории СТО и несколько строительных вагончиков. Российские дроны уничтожили легковые, грузовые автомобили и автобус. На месте возникли пожары, потушенные спасателями.
Сумщина
В сутки российские войска совершили почти 90 обстрелов по 38 населенным пунктам в 14 территориальных громадах области. В Хотинской громаде из-за удара FPV-дроном ранен человек.
Утром, 7 июля, в ГСЧС сообщили о еще одном травмированном человеке от удара по Бытице на Сумщине. В общем по состоянию на утро, травмированных двое. Также двое гражданских мужчин погибли. Погибшим было 57 и 77 лет, уточнили в прокуратуре.
Как пострадала «Укрзализныця»
Из-за обрыва контактной сети в Хмельнитчине ряд поездов курсирует с задержкой на полтора-два часа, сообщает «Укрзализныця».
Речь идет о поездах в Харьков, Чоп, Перемышль, Одессу, Львов, Черновцы, Мукачево.
Как отработала ПВО
В ночь на 7 июля россияне атаковали Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400, а также 101 ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов.
На этот раз вражеская армия запускала ракета из Курской области, а дроны — с территории временно оккупированного Крыма, а еще по таким российским направлениям как Миллерово, Приморско-Ахтарск.
Украинская ПВО обезвредила 75 беспилотников на севере, востоке и юге страны. Из них 58 избили, еще 17 — локационно потеряно/подавлено РЭБ.