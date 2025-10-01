- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2003
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака на Харьков, Трамп готовит «кнут» для Путина: главные новости ночи 1 октября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 октября 2025 года:
Пять человек пострадали в результате обстрела Харькова — ОВА Читать далее –>
Трамп готовит «кнут» для Путина — президент Финляндии Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>
КАБ и баллистика: в Харькове ночью раздались взрывы Читать далее –>
Президент Чехии перед выборами призвал граждан «не покинуть страну на милость России» Читать далее –>