Украина
2003
1 мин

Ночная атака на Харьков, Трамп готовит «кнут» для Путина: главные новости ночи 1 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия ночной атаки на Харьков

Последствия ночной атаки на Харьков / © Суспільне

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 октября 2025 года:

  • Пять человек пострадали в результате обстрела Харькова — ОВА Читать далее –>

  • Трамп готовит «кнут» для Путина — президент Финляндии Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>

  • КАБ и баллистика: в Харькове ночью раздались взрывы Читать далее –>

  • Президент Чехии перед выборами призвал граждан «не покинуть страну на милость России» Читать далее –>

