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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
45
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака на Харьковщину, новые планы Кремля: главные новости ночи 30 мая 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
БПЛА Shahed

БПЛА Shahed / © Getty Images

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 30 мая 2025 года:

  • Многие пострадавшие, среди которых дети: власти рассказали о последствиях массированной атаки на Харьковщину Читать далее –>

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