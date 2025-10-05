В Хмельницкой области раздавались взрывы: что известно

Ночью против 5 октября Хмельнитчина находилась под атакой дронов / © ТСН

Реклама

В ночь на субботу, 4 октября, в Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги . На территории региона активно работали Силы противовоздушной обороны, успешно сбившие враждебные цели.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Тюрин в своем официальном Telegram-канале.

По его словам, по состоянию на утро информации о травмированных, погибших и разрушениях пока не поступало.

Реклама

«Во время ночной атаки работали наши Силы ПВО. Есть ущерб, о деталях сообщу позже», — написал Сергей Тюрин, поблагодарив защитников за их ежедневную работу.

Напомним, польская армия находится в состоянии полной готовности из-за российских ударов по Украине. Военно-воздушные силы Польши и союзников по НАТО подняли авиацию в ответ на масштабную комбинированную воздушную атаку России по Украине в ночь на 5 октября.

Также враг совершил массированную атаку на Львов . В результате прилетов и пожаров город затянул черным дымом. Мэр Львова призвал горожан закрыть окна и оставаться в безопасном месте. Подтвержденной информации об опасных выбросах нет.