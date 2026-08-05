Ночная атака на Киев: погибла женщина, есть раненые

Враг атаковал Киев и область / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

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В результате ночной российской атаки на Киев и область погибли пострадавшие.

Об этом сообщили в КМВА и начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

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В КМВА сообщили об одной погибшей женщине и еще 5 пострадавших в результате обстрела Киева.

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Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

В Голосеевском районе, где произошла утечка аммиака, в результате атаки была повреждена система, содержащая около 300 литров вещества.

Отмечается, что утечка локализована силами спасателей. Угрозы населению нет.

Тимур Ткаченко сообщил, что в Киевской области также есть пострадавшие. Их количество сейчас уточняют.

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По его словам, последствия российских обстрелов зафиксированы в Бучанском, Броварском и Фастовском районах.

В частности, в Броварском районе повреждены складские здания и производственные помещения.

В Бучанском и Фастовском районах также зафиксированы повреждения складских помещений.

Информация о последствиях атаки уточняется.

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Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 5 августа атаковали Киев баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 5 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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