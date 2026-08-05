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Ночная атака на Киев: погибла женщина, есть раненые
Одна женщина погибла в результате вражеской атаки на столицу.
В результате ночной российской атаки на Киев и область погибли пострадавшие.
Об этом сообщили в КМВА и начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
В КМВА сообщили об одной погибшей женщине и еще 5 пострадавших в результате обстрела Киева.
Один из раненых находится в тяжелом состоянии.
В Голосеевском районе, где произошла утечка аммиака, в результате атаки была повреждена система, содержащая около 300 литров вещества.
Отмечается, что утечка локализована силами спасателей. Угрозы населению нет.
Тимур Ткаченко сообщил, что в Киевской области также есть пострадавшие. Их количество сейчас уточняют.
По его словам, последствия российских обстрелов зафиксированы в Бучанском, Броварском и Фастовском районах.
В частности, в Броварском районе повреждены складские здания и производственные помещения.
В Бучанском и Фастовском районах также зафиксированы повреждения складских помещений.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 5 августа атаковали Киев баллистическими ракетами.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 5 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.