Россия атаковала Кривой Рог ракетами: что известно о последствиях

Вечером 22 февраля российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Предварительно есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Информация о пострадавших уточняется.

На момент удара в регионе продолжалась воздушная тревога, до сих пор не отраженная. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до официального объявления о безопасности.

Информация о масштабах разрушений еще уточняется. На месте работают спасатели и экстренные службы.

В 23:07 Сергей Лысак заявил, что через ракетный удар в Кривом Роге, по информации на данный момент, двое пострадавших. Один из них – в тяжелом состоянии.

"Возник пожар. Изуродованный инфраструктурный объект. Больше деталей – впоследствии", – говорится в сообщении.

Напомним, В Кривом Роге прощались с Оксаной Сухоруковой, которую убила российская ракета. Женщина более 20 лет отдала педагогическую деятельность.

Читайте также: