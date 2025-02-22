Россия атаковала Кривой Рог ракетами: что известно о последствиях

В городе звучит воздушная тревога.
Вечером 22 февраля российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Предварительно есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Информация о пострадавших уточняется.
На момент удара в регионе продолжалась воздушная тревога, до сих пор не отраженная. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до официального объявления о безопасности.
Информация о масштабах разрушений еще уточняется. На месте работают спасатели и экстренные службы.
В 23:07 Сергей Лысак заявил, что через ракетный удар в Кривом Роге, по информации на данный момент, двое пострадавших. Один из них – в тяжелом состоянии.
"Возник пожар. Изуродованный инфраструктурный объект. Больше деталей – впоследствии", – говорится в сообщении.
Напомним, В Кривом Роге прощались с Оксаной Сухоруковой, которую убила российская ракета. Женщина более 20 лет отдала педагогическую деятельность.
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