Ночная атака на Одесчину: куда "прилетело" и что разрушено (фото)

Пожар в Одесской области после российской атаки 20 августа

Дополнено новыми материалами

Российские войска атаковали дронами-камикадзе «Шахед» Измаильский район Одесской области в ночь на 20 августа. Есть попадания, повреждения и ранен человек.

Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер, Измаильская райгосадминистрация и ГСЧС Украины.

Из-за ночной атаки дронами по Одесской области в Измаиле были повреждены объекты инфраструктуры и производственные помещения, в частности — припортовая инфраструктура. В результате попаданий возник масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.

По предварительным данным, пострадал один человек. Он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Чрезвычайники оперативно потушили пожары. С огнем боролись 54 спасателя и 16 единиц техники. Также привлекался пожарный поезд «Укрзализныци» и местная пожарная команда.

Пожар в Одесской области после российской атаки 20 августа

Напомним, поздно вечером 19 августа в Одессе были слышны взрывы во время воздушной тревоги. В соцсетях заявляли о «прилете» якобы ракеты «Искандер-М» и показали фото с места, на котором видно зарево.

Заметим, в ночь на 20 августа россияне захватчики массированно ударили «Шахедами» по Ахтырке в Сумской области. Повреждены жилые дома, ранены 12 человек.