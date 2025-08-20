- Дата публикации
Ночная атака на Одесчину: куда "прилетело" и что разрушено (фото)
Под ударом оказался Измаильский район, где повреждена инфраструктура.
Российские войска атаковали дронами-камикадзе «Шахед» Измаильский район Одесской области в ночь на 20 августа. Есть попадания, повреждения и ранен человек.
Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер, Измаильская райгосадминистрация и ГСЧС Украины.
Из-за ночной атаки дронами по Одесской области в Измаиле были повреждены объекты инфраструктуры и производственные помещения, в частности — припортовая инфраструктура. В результате попаданий возник масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.
По предварительным данным, пострадал один человек. Он получает всю необходимую медицинскую помощь.
Чрезвычайники оперативно потушили пожары. С огнем боролись 54 спасателя и 16 единиц техники. Также привлекался пожарный поезд «Укрзализныци» и местная пожарная команда.
Напомним, поздно вечером 19 августа в Одессе были слышны взрывы во время воздушной тревоги. В соцсетях заявляли о «прилете» якобы ракеты «Искандер-М» и показали фото с места, на котором видно зарево.
Заметим, в ночь на 20 августа россияне захватчики массированно ударили «Шахедами» по Ахтырке в Сумской области. Повреждены жилые дома, ранены 12 человек.