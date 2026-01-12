- Дата публикации
Ночная атака на Одещину: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие
В части региона в результате атаки исчезло электроснабжение.
В результате вражеской атаки на Одесщину в ночь на 12 января был поврежден объект инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Он заявил, что в результате обстрела в части одного из районов отсутствует электроснабжение.
Предварительно, пострадали два человека.
«Пока известно об одном разрушенном частном доме. Еще четыре — повреждены», — говорится в сообщении.
Кроме того, Лысак заявил, что на место выехали все необходимые аварийные и коммунальные службы.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 12 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в Житомирской области в результате ночной атаки 11 января зафиксированы сбои в работе транспорта и энергетической инфраструктуры.