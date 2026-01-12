ТСН в социальных сетях

Украина
90
1 мин

Ночная атака на Одещину: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

В части региона в результате атаки исчезло электроснабжение.

Игорь Бережанский
Обстрел Одесщины

Обстрел Одесщины / © Facebook / Сергей Лысак

В результате вражеской атаки на Одесщину в ночь на 12 января был поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Он заявил, что в результате обстрела в части одного из районов отсутствует электроснабжение.

Предварительно, пострадали два человека.

«Пока известно об одном разрушенном частном доме. Еще четыре — повреждены», — говорится в сообщении.

Кроме того, Лысак заявил, что на место выехали все необходимые аварийные и коммунальные службы.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 12 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Житомирской области в результате ночной атаки 11 января зафиксированы сбои в работе транспорта и энергетической инфраструктуры.

Дата публикации
90
90
