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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4200
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака на Одещину, стало известно содержание меморандума Путина: главные новости ночи 29 мая 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война

Война / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 29 мая 2025 года:

  • В Сумах ночью раздались взрывы Читать далее –>

  • «Территории, нейтральный статус и санкции»: источники Reuters рассказали о содержании меморандума Путина Читать далее –>

  • Украину атаковали вражеские БПЛА Читать далее –>

  • Враг ночью атаковал Одесщину крылатыми ракетами: в регионе раздались взрывы Читать далее –>

  • В Москве ночью раздались взрывы: власти говорят об атаке БпЛА Читать далее –>

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