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Ночная атака на Одещину, стало известно содержание меморандума Путина: главные новости ночи 29 мая 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 29 мая 2025 года:
В Сумах ночью раздались взрывы Читать далее –>
«Территории, нейтральный статус и санкции»: источники Reuters рассказали о содержании меморандума Путина Читать далее –>
Украину атаковали вражеские БПЛА Читать далее –>
Враг ночью атаковал Одесщину крылатыми ракетами: в регионе раздались взрывы Читать далее –>
В Москве ночью раздались взрывы: власти говорят об атаке БпЛА Читать далее –>