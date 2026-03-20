Ночная атака на Одесщину: Россия ударила по двум иностранным судам (фото)
В результате ночной атаки Одесской области вражескими ударными беспилотниками повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса. Есть пострадавшие.
Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба в Telegram.
«Пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. К моменту удара судна находились у причалов и были загружены зерном. Несмотря на это, суда остаются на плаву», — сообщил чиновник.
Кулеба добавил, что также повреждены административные здания. На территории возник пожар, возгорание оперативно локализовали спасатели.
На местах продолжаются работы по ликвидации последствий.
«Это очередное военное преступление России против мировой продовольственной безопасности!» — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению.
Напомним, в ночь на 19 марта россияне массированно обстреляли Одессу: три района в руинах.