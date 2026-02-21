ТСН в социальных сетях

Украина
23
1 мин

Ночная атака на Одессу: что оказалось под ударом дронов

Российские беспилотники ударили по нескольким районам Одессы, повредив гражданские объекты.

Елена Кузьмич
Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области Сергей Лысак.

По его словам, в результате атаки зафиксированы повреждения инфраструктуры, четырех жилых домов в разных районах города, а также учебного заведения.

Пока информация о возможных пострадавших уточняется. На местах работают спасательные службы и коммунальные подразделения.

Жители призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального сообщения об отбое.

Напомним, что ранее в Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв . Враг атаковал транспортную инфраструктуру областного центра.

23
