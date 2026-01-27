ТСН в социальных сетях

Украина
632
1 мин

Ночная атака на Одессу, Франция блокирует оружие для Украины: главные новости ночи 27 января 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия обстрела Одессы

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 января 2026 года:

  • В Одессе в результате атаки дронов повреждена инфраструктура и жилые дома (видео, фото) Читать дальше –>

  • Россия занимается террором против мирного населения Украины - Писториус Читать далее –>

  • Украина вышла еще из одного соглашения СНГ: указ Зеленского Читать далее –>

  • Франция блокирует упрощение закупки Storm Shadow для Украины за деньги ЕС - The Telegraph Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>

632
