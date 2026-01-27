- Дата публикации
-
Украина
- Украина
632
- 632
1 мин
- 1 мин
Ночная атака на Одессу, Франция блокирует оружие для Украины: главные новости ночи 27 января 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 января 2026 года:
В Одессе в результате атаки дронов повреждена инфраструктура и жилые дома (видео, фото) Читать дальше –>
Россия занимается террором против мирного населения Украины - Писториус Читать далее –>
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ: указ Зеленского Читать далее –>
Франция блокирует упрощение закупки Storm Shadow для Украины за деньги ЕС - The Telegraph Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>