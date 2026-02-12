- Дата публикации
Ночная атака на Одессу: разрушены многоэтажки, рынок и объект инфраструктуры
Поврежден 9-этажный жилой дом: разрушена фасадная стена и крыша, возникло возгорание на верхнем этаже.
В результате очередной ночной атаки врага в Одессе зафиксированы существенные разрушения гражданской и критической инфраструктуры.
О последствиях обстрела сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак в Telegram.
Последствия и пострадавшие
Пока известно об одном пострадавшем мужчине. Ему оперативно оказали медицинскую помощь; сейчас он находится на амбулаторном лечении.
Основные разрушения:
· Жилой сектор: в 9-этажном доме разрушены крыша и фасадная стена, на верхнем этаже вспыхнул пожар. Психологи ГСЧС оказали помощь 23 жильцам дома.
· Торговая инфраструктура: значительные повреждения получил один из местных рынков (огонь охватил торговые павильоны) и здание супермаркета.
· Критическая инфраструктура: попадание зафиксировано по инфраструктурному объекту, где также возникло возгорание.
Ликвидация последствий
Коммунальные службы города работали в усиленном режиме: территория уже расчищена от обломков, а выбитые окна в жилых домах временно закрыли пленкой.
На месте происшествия развернут оперативный штаб. Жители пострадавших домов могут обратиться туда для получения необходимой помощи и оформления документов на восстановление имущества.
Напомним, в Одессе в ночь на 12 февраля прозвучал ряд взрывов во время воздушной тревоги.