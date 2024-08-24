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Ночная атака на Одессу, в России взорвался очередной состав боеприпасов: главные новости ночи 24 августа 2024 года

Ночная атака на Одессу, в России взорвался очередной состав боеприпасов: главные новости ночи 24 августа 2024 года

В РФ взорвался склад с боеприпасами (фото иллюстративный) / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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  • Враг атаковал ракетами южные районы Украины Читать далее –>
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  • "При одном условии": ВСУ в 2025 году могут начать освобождение территорий — The Telegraph Читать далее –>

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