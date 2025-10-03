ТСН в социальных сетях

Украина
229
1 мин

Ночная атака на Сумщину: есть обесточивание, пострадала девочка

Из-за российского авиаудара город Шостка и все населенные пункты громады оказались без электроэнергии.

Ирина Лабьяк
Атака на энергетическую инфораструктуру

Дополнено новыми материалами

Из-за российской атаки на Сумскую область в ночь на 3 октября был поврежден объект инфраструктуры в Шосткинской громаде, а в Андрияшевской громаде пострадал восьмилетний ребенок и двое взрослых.

Об этом сообщили начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров и глава Шосткинской громады Николай Нога.

По данным Григорова, в результате вражеской атаки в Андрияшевской громаде пострадали восьмилетняя девочка и двое взрослых. Медики оказали помощь ребенку на месте.

Также к врачам обратились две женщины с острой стрессовой реакцией. Им также оказали необходимую помощь на месте.

В то же время из-за ночного российского авиаудара по Шосткинской городской территориальной громаде был поврежден объект инфраструктуры в Воронежском старостинском округе.

«Город Шостка и все населенные пункты громады без электроэнергии. Работают аварийно-восстановительные бригады! Убытки и потери уточняются!» — говорится в заявлении Ноги.

Напомним, из-за атак российских дронов 2 октября были обесточены потребители в нескольких областях Украины. Самая сложная ситуация фиксировалась на Черниговщине и Сумщине.

В ночь на 3 октября Россия в очередной раз устроила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Под ударами оказались Харьковская, Одесская, Сумская, Днепропетровская, Киевская, Черкасская, Винницкая, Житомирская и Запорожская области.

Под ночным обстрелом оказалась энергетическая инфраструктура Украины.

229
