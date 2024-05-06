Ночная атака на Сумскую область, Байден может сняться с выборов: главные новости ночи 6 мая 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Сумах раздались взрывы: в части области исчез свет Читать дальше –>
- Байден может снять свою кандидатуру по выборам: СМИ назвали замену Читать далее –>
- Глава Китая заявил, что Пекин готов работать для окончания войны в Украине Читать далее –>
- Данилов и другие: Россия объявила в розыск ряд бывших украинских топ-чиновников Читать далее –>
- В Сумах объекты критической инфраструктуры переводят на резервное питание – глава города Читать дальше –>
Читайте также: