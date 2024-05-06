Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночная атака на Сумскую область, Байден может сняться с выборов: главные новости ночи 6 мая 2024 года

Ночная атака на Сумскую область, Байден может сняться с выборов: главные новости ночи 6 мая 2024 года

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Сумах раздались взрывы: в части области исчез свет Читать дальше –>
  • Байден может снять свою кандидатуру по выборам: СМИ назвали замену Читать далее –>
  • Глава Китая заявил, что Пекин готов работать для окончания войны в Украине Читать далее –>
  • Данилов и другие: Россия объявила в розыск ряд бывших украинских топ-чиновников Читать далее –>
  • В Сумах объекты критической инфраструктуры переводят на резервное питание – глава города Читать дальше –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация