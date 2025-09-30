- Дата публикации
Ночная атака на Украину: сколько дронов сбила ПВО, а сколько попало
Воздушные Силы ВСУ сообщили о результатах работы ПВО 30 сентября и зафиксированных «прилетах».
Российская армия атаковала Украину в ночь на 30 сентября с применением 65 дронов различных типов. Часть вражеских беспилотников сбила противовоздушная оборона, но зафиксированы и «прилеты».
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночью россияне запустили по Украине 65 ударных дронов типа Shahed, «Гербера» и беспилотников других типов. Более 40 из них — Shahed. Запускал дроны враг из Брянска, Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Чауды.
По состоянию на 09:00 украинская ПВО сбила/подавила 46 российских дронов типа Shahed, «Гербера» и других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
В то же время 19 ударных беспилотников попали на шести локациях. Еще на двух локациях упали сбитые дроны (обломки).
«Атака продолжается — на севере и востоке зашли новые группы ударных БпЛА. Соблюдайте меры безопасности!» — призвали в Воздушных силах.
Напомним, в ночь на 30 сентября российская армия нанесла удар по селу Чернетчина в Сумской области. В результате попадания вражеского дрона в жилой дом погибли родители и двое маленьких детей.
В то же время из-за вражеской атаки на Киевскую область, в Броварском районе пострадала женщина, а также повреждены частный дом, хозяйственные постройки и авто.
Кроме того, оккупанты атаковали Черниговскую область: поврежден объект энергетической инфраструктуры, без электроэнергии остались более 26 тыс. абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах.