Ночная атака на Украину: сколько дронов сбито и сколько было "прилетов"
Украинские силы ПВО уничтожили 33 вражеских беспилотника, но были и попадания.
Для атаки на Украину в ночь на 12 сентября российские войска применили 40 ударных дронов. Большинство беспилотников сбила противовоздушная оборона, однако на трех локациях произошли попадания.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В ночь на 12 сентября российская армия атаковала Украину 40 ударными дронами типа «Шахед», «Гербера» и беспилотниками других типов. Более 20 из них — «Шахеды».
Свои средства поражения враг запускал с таких направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Более 20 из них — «Шахеды».
По состоянию на утро известно, что украинские защитники сбили/подавлили 33 российских дрона различных типов на севере, востоке и в центре страны.
В то же время зафиксировано попадание шести ударных беспилотников на трех локациях.
Напомним, 12 сентября российские оккупанты атаковали Сумы дронами: ударили по промышленной зоне, возник пожар. Поврежден транспорт и нежилые здания, погиб охранник.