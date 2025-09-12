ТСН в социальных сетях

Украина
536
1 мин

Ночная атака на Украину: сколько дронов сбито и сколько было "прилетов"

Украинские силы ПВО уничтожили 33 вражеских беспилотника, но были и попадания.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Отражение атаки российских дронов

Отражение атаки российских дронов / © ТСН.ua

Для атаки на Украину в ночь на 12 сентября российские войска применили 40 ударных дронов. Большинство беспилотников сбила противовоздушная оборона, однако на трех локациях произошли попадания.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 12 сентября российская армия атаковала Украину 40 ударными дронами типа «Шахед», «Гербера» и беспилотниками других типов. Более 20 из них — «Шахеды».

Свои средства поражения враг запускал с таких направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Более 20 из них — «Шахеды».

По состоянию на утро известно, что украинские защитники сбили/подавлили 33 российских дрона различных типов на севере, востоке и в центре страны.

В то же время зафиксировано попадание шести ударных беспилотников на трех локациях.

Напомним, 12 сентября российские оккупанты атаковали Сумы дронами: ударили по промышленной зоне, возник пожар. Поврежден транспорт и нежилые здания, погиб охранник.

536
