Ночная атака на Украину: сколько целей сбито, а сколько попали

Российская атака на Украину

Дополнено новыми материалами

Российская армия атаковала Украину тремя ракетами и 84 дронами различных типов в ночь на 15 сентября. Противовоздушная оборона сбила/подавлила 59 вражеских средств нападения, но не обошлось без попаданий.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Для атаки на Украину в ночь на 15 сентября оккупанты применили три зенитные управляемые ракеты С-300, которые запустили из Курской и Белгородской областей РФ. Враг также запустил 84 ударных дрона типа «Шахед», «Гербера» и беспилотники других типов из Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска. Около 50 из этих дронов — «Шахеды».

По состоянию на утро украинская ПВО сбила/подавила 59 беспилотников «Шахед», «Гербера» и дронов других типов на севере, юге и востоке Украины.

В то же время зафиксировано попадание ракет и 25 беспилотников на 13 локациях.

«Враг продолжает атаку беспилотниками с северо-восточного направления. Соблюдайте правила безопасности!» — призвали в Воздушных силах.

Напомним, в ночь на 15 сентября россияне атаковали Запорожье: местные жители услышали серию взрывов. Возник большой пожар, горели частные дома. В одной из громад исчезло электроснабжение.

Кроме того, ночью россияне трижды ударили по Запорожскому району. Там также возникли пожары. Последствия обстрелов и масштабы повреждений уточняются.