Ночная атака на Запорожье: девять попаданий дронов и десятки поврежденных домов

Атака на Запорожье

Реклама

В ночь на 2 января Запорожье подверглось одной из самых массированных атак беспилотниками. Несмотря на работу ПВО, в городе зафиксированы многочисленные разрушения жилищного сектора и объектов инфраструктуры.

О последствиях вражеских обстрелов сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Масштабы разрушений

По словам главы области, врагу удалось девять раз поразить дронами по территории областного центра. Основные удары пришлись на:

Реклама

жилые дома (частный и многоэтажный сектор);

торговые объекты;

гражданскую инфраструктуру.

По состоянию на утро зафиксированы десятки поврежденных помещений. Особенно пострадал Днепровский район города — там идет расчистка дорог и прилегающих территорий от обломков.

Ситуация с пострадавшими и энергетикой

Благодаря эффективной работе Сил обороны, сбивших значительную часть целей на подлете в город, этой ночью обошлось без новых раненых. Однако в больницах города остаются 30 человек, пострадавших от предыдущих атак во время новогодних праздников.

Также враг еще раз пытался дезорганизовать энергосистему региона.

«Враг и этой ночью пытался ударить по энергетической инфраструктуре, однако на утро все абоненты в области со светом», — подчеркнул Федоров.

Реклама

Приоритеты восстановления

Коммунальные службы планируют ликвидировать основные последствия атаки до конца текущих суток. Первоочередные задачи:

Срочный ремонт: в 12 многоэтажках необходимо закрыть выбитые окна и двери, чтобы сохранить тепло из-за минусовой температуры воздуха. Расчистка логистики: полное восстановление движения и уборка мусора в центральной части города.

Напомним, что 31 декабря российские кафиры в течение дня также периодически наносили удары по Запорожью.