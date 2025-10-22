- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 132
- Время на прочтение
- 2 мин
Ночная атака на Запорожье: есть повреждения, обесточивания и пострадавшие (фото)
Российская атака дронами на Запорожье оставила без света почти 2000 горожан и повредила 15 многоэтажек.
Из-за российской атаки дронами на Запорожье в ночь на 22 октября повреждено много жилых и нежилых домов. Без электроэнергии остались почти 2000 человек. За помощью к медикам обратились 13 пострадавших.
Об этом сообщили ГСЧС Украины и глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
С 01:30 до 01:47 оккупанты атаковали Запорожье беспилотниками. По данным Федорова, были повреждены 15 многоэтажек, частные дома и нежилые помещения в разных районах города.
За помощью к медикам обратились 13 человек, среди которых двое детей.
В ГСЧС проинформировали о нескольких пожарах:
горели балконы на 4 этажах жилого дома (100 кв.м);
возгорание четырех балконов в пятиэтажке (60 кв.м);
пожар кровли многоэтажного дома — ликвидирован.
Спасатели эвакуировали жителей из зон опасности. На местах работают все экстренные службы.
Глава ОВА также отметил, что из-за атаки без электроснабжения оказались почти 2000 человек.
«Работы по ликвидации последствий начнутся как только позволит ситуация с безопасностью. В ближайшие несколько часов планируем восстановить электроснабжение», — заверил Федоров.
Напомним, в ночь на 22 октября стало известно, что россияне ударили по Запорожью девятью «Шахедами». Вспыхнули многоэтажка и частные дома.
Сначала сообщалось об одном пострадавшем в Запорожье и ликвидации последствий атаки.