Ночная атака на Запорожье: есть повреждения, обесточивания и пострадавшие (фото)

Российская атака дронами на Запорожье оставила без света почти 2000 горожан и повредила 15 многоэтажек.

Пожар в Запорожье в результате атаки в ночь на 22 октября

Пожар в Запорожье в результате атаки в ночь на 22 октября

Дополнено новыми материалами

Из-за российской атаки дронами на Запорожье в ночь на 22 октября повреждено много жилых и нежилых домов. Без электроэнергии остались почти 2000 человек. За помощью к медикам обратились 13 пострадавших.

Об этом сообщили ГСЧС Украины и глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

С 01:30 до 01:47 оккупанты атаковали Запорожье беспилотниками. По данным Федорова, были повреждены 15 многоэтажек, частные дома и нежилые помещения в разных районах города.

За помощью к медикам обратились 13 человек, среди которых двое детей.

В ГСЧС проинформировали о нескольких пожарах:

  • горели балконы на 4 этажах жилого дома (100 кв.м);

  • возгорание четырех балконов в пятиэтажке (60 кв.м);

  • пожар кровли многоэтажного дома — ликвидирован.

Спасатели эвакуировали жителей из зон опасности. На местах работают все экстренные службы.

Глава ОВА также отметил, что из-за атаки без электроснабжения оказались почти 2000 человек.

«Работы по ликвидации последствий начнутся как только позволит ситуация с безопасностью. В ближайшие несколько часов планируем восстановить электроснабжение», — заверил Федоров.

Пожар в Запорожье в результате атаки в ночь на 22 октября

Напомним, в ночь на 22 октября стало известно, что россияне ударили по Запорожью девятью «Шахедами». Вспыхнули многоэтажка и частные дома.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем в Запорожье и ликвидации последствий атаки.

