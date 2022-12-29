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Ночная атака на Запорожье и снос памятника Екатерине II в Одессе: главные новости ночи 29 декабря

Дата публикации
Просмотры
2553
Время на прочтение
1 мин
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Ночная атака на Запорожье и снос памятника Екатерине II в Одессе: главные новости ночи 29 декабря

Фото: Максим Марченко/Одесская ОВА

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Дата публикации
Просмотры
2553
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