Ночная атака на Запорожье и снос памятника Екатерине II в Одессе: главные новости ночи 29 декабря

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи
Главные новости ночи 28 декабря:
- Российские оккупанты ночью атаковали пригород Запорожья. Читать дальше –>
- В Одессе были демонтированы памятники Суворову и Екатерине II. Читать дальше –>
- Сербы в Косово пообещали разобрать баррикады. Читать дальше –>
- Экспорт российской нефти морским путем обрушился после введения потолка цен – WSJ. Читать дальше –>
- Франция создаст фонд на 200 млн. евро для военной поддержки Украины. Читать дальше –>
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