Украина
73
1 мин

Ночная атака на Запорожье: враг ударил двумя дронами (фото)

Пожар был ликвидирован, предварительно без пострадавших.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Запорожье

Атака на Запорожье / © Запорожская ОВА

Почти в полночь враг атаковал Запорожье двумя беспилотниками. В результате удара произошел пожар, разрушен магазин. Предварительно обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, также обнародовавший фото разрушений.

Как сообщалось ранее, МАГАТЭ зафиксировало обстрелы вблизи ЗАЭС . Инспекторы, постоянно находящиеся на станции, услышали взрывы и зафиксировали черный дым, поднимавшийся сразу из трех мест вблизи энергетического объекта.

