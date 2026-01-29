Ночная атака на Запорожский район: погибли три человека

Последствия атаки в Запорожский район / © alerts.in.ua

В результате вражеской атаки беспилотников на Запорожский район в ночь на 29 января погибли три человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Три человека погибли, еще один — получил ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район», — говорится в сообщении.

Он заявил, что враг нанес удары беспилотниками по частному сектору в Вольнянске, в результате чего были разрушены дома, возникли пожары.

«К сожалению, погибли две женщины и мужчина, еще один мужчина получил ранения. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявил Федоров.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 29 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что начальник Запорожской ОВА сообщил, что угрозы артиллерийских ударов по Запорожью пока нет, хотя враг применяет РСЗО.