Ночная атака на Запорожский район: погибли три человека
Еще один мужчина ранен — ему оказывают медицинскую помощь.
В результате вражеской атаки беспилотников на Запорожский район в ночь на 29 января погибли три человека.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Три человека погибли, еще один — получил ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район», — говорится в сообщении.
Он заявил, что враг нанес удары беспилотниками по частному сектору в Вольнянске, в результате чего были разрушены дома, возникли пожары.
«К сожалению, погибли две женщины и мужчина, еще один мужчина получил ранения. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявил Федоров.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 29 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что начальник Запорожской ОВА сообщил, что угрозы артиллерийских ударов по Запорожью пока нет, хотя враг применяет РСЗО.