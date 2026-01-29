ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
48
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака на Запорожский район: погибли три человека

Еще один мужчина ранен — ему оказывают медицинскую помощь.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия атаки в Запорожский район

Последствия атаки в Запорожский район / © alerts.in.ua

В результате вражеской атаки беспилотников на Запорожский район в ночь на 29 января погибли три человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Три человека погибли, еще один — получил ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район», — говорится в сообщении.

Он заявил, что враг нанес удары беспилотниками по частному сектору в Вольнянске, в результате чего были разрушены дома, возникли пожары.

«К сожалению, погибли две женщины и мужчина, еще один мужчина получил ранения. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявил Федоров.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 29 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что начальник Запорожской ОВА сообщил, что угрозы артиллерийских ударов по Запорожью пока нет, хотя враг применяет РСЗО.

Дата публикации
Количество просмотров
48
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie