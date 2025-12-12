- Дата публикации
-
Украина
- Украина
1988
- 1988
1 мин
- 1 мин
Ночная атака парализовала большой город: тысячи жилищ остались без света, перебои с водой
Россияне атаковали объект энергетики в Одесской области.
В ночь на 12 декабря россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Без света — около 90 тысяч абонентов. В Одессе проблемы с водой.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«Пока идет оценка впечатлений и возможностей для переподключения. Специалисты уже работают над восстановлением. Критическая инфраструктура и предприятия переходят на работу от генераторов», — подчеркнул чиновник.
По его словам, в Одессе также зафиксированы перебои водоснабжением и затруднено движение общественного транспорта. В городе вывели больше автобусов на маршруты, которые дублируют движение электротранспорта.
По данным Кипера, на территории Одессы развернут 161 пункт несокрушимости, а в области — 356.
Напомним, ночью 12 декабря россияне мощно приготовили по Одессе. В Одесском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры. Также в областном центре повреждены складские помещения, административное здание и гараж.
Из-за атаки ряд населенных пунктов временно без электричества — это 90 тысяч абонентов. По данным ДТЭК, это уже 20 подстанция, которая получила значительные повреждения в области.