Ночная атака парализовала большой город: тысячи жилищ остались без света, перебои с водой

Одесса. / © Associated Press

Реклама

В ночь на 12 декабря россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Без света — около 90 тысяч абонентов. В Одессе проблемы с водой.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Пока идет оценка впечатлений и возможностей для переподключения. Специалисты уже работают над восстановлением. Критическая инфраструктура и предприятия переходят на работу от генераторов», — подчеркнул чиновник.

Реклама

По его словам, в Одессе также зафиксированы перебои водоснабжением и затруднено движение общественного транспорта. В городе вывели больше автобусов на маршруты, которые дублируют движение электротранспорта.

По данным Кипера, на территории Одессы развернут 161 пункт несокрушимости, а в области — 356.

Напомним, ночью 12 декабря россияне мощно приготовили по Одессе. В Одесском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры. Также в областном центре повреждены складские помещения, административное здание и гараж.

Из-за атаки ряд населенных пунктов временно без электричества — это 90 тысяч абонентов. По данным ДТЭК, это уже 20 подстанция, которая получила значительные повреждения в области.