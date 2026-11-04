ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3962
Время на прочтение
3 мин

Ночная атака переросла в новую волну ударов: где в Украине уже есть «прилеты» и куда летят дроны (обновлено)

Украинцы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Беспилотник.

Беспилотник.

Дополнено новыми материалами

Утром 4 ноября русская армия продолжает атаковать Украину беспилотниками. Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении враждебных целей сразу в нескольких областях.

Что известно о российской атаке на Украину — читайте в материале ТСН.ua.

Ночной удар по Украине.

По данным Воздушных сил, в течение ночи россияне из семи направлений запустили 310 ударных БпЛА типа Shahed (81 — реактивный), Гербера, дроны-имитаторы типа Пародия.

Предварительно, противовоздушной обороной были сбиты/подавлены 272 беспилотника, из которых 64 — реактивные. В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 19 локациях, а также падение обломков на 15 локациях.

Утренняя атака на Украину

С карты тревог на 08:55 видно, что в ряде областей сохраняется угроза беспилотников РФ. В частности, дроны фиксируют в Киевской области. Кроме того, в 08:47 сирены раздались в Киеве. Военные предупредили о реактивном БПЛА с севера, который держит курс на центр столицы.

Карта тревог по состоянию на 08:55 среды, 4 ноября.

Карта тревог по состоянию на 08:55 среды, 4 ноября.

По состоянию на 07:20 в ряде областей была объявлена «желтая» тревога. В частности, в Черкасской области дроны заметили вблизи Тального, в Кировоградской — возле Благовещенского. В Полтавской области ударные БпЛА зафиксировали в районе Решетиловки и Глобиного, а также в направлении Миргорода.

Кроме того, реактивные дроны летели севернее Павлограда и в районе Березанки Николаевской области. Еще один реактивный БПЛА вошел из Брянской области РФ на север Черниговщины.

Карта тревог по состоянию на 07:21 среды, 4 ноября.

Карта тревог по состоянию на 07:21 среды, 4 ноября.

Где звучали взрывы

С рассветом сирены звучали в регионах на западе. После 4 утра серия взрывов прогремела в городе Ровно. В Воздушных силах информировали о движении дронов в направлении города. Утром было громко в Тернополе и районе. В результате российской атаки произошло попадание БпЛА.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что в регионе был атакован объект энергетики. Кроме того, был поврежден частный жилой дом в Новоукраинском районе и техника аграрного предприятия в Александрийском.

В Полтавской области в результате российской атаки возникли пожары на нескольких локациях. В частности, по данным ГСЧС, на территории одного из предприятий в Полтаве и частного хозяйства в Кременчуге.

Ночью россияне ударили по торговому центру в Одессе. Возник пожар. Прошло без пострадавших. Взрывной волной выбило окна в близлежащих домах.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Житомирском, Коростенском и Звягельском районах. В результате ударов повреждены жилой дом и легковой автомобиль.

Удары по энергетике

Напомним, накануне РФ нанесла одну из самых масштабных атак на энергетику. Россияне 20 раз целенаправленно атаковали объекты, применив беспрецедентное количество средств поражения.

В частности, были атакованы десятками ракет и беспилотников три теплоэлектростанции ДТЭК. После нескольких волн ударов три ТЭС приостановили генерацию. На станциях были зафиксированы масштабные разрушения и повреждения оборудования.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie