Ночная атака переросла в новую волну ударов: где в Украине уже есть «прилеты» и куда летят дроны (обновлено)

Беспилотник.

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Утром 4 ноября русская армия продолжает атаковать Украину беспилотниками. Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении враждебных целей сразу в нескольких областях.

Что известно о российской атаке на Украину — читайте в материале ТСН.ua.

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Ночной удар по Украине.

По данным Воздушных сил, в течение ночи россияне из семи направлений запустили 310 ударных БпЛА типа Shahed (81 — реактивный), Гербера, дроны-имитаторы типа Пародия.

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Предварительно, противовоздушной обороной были сбиты/подавлены 272 беспилотника, из которых 64 — реактивные. В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 19 локациях, а также падение обломков на 15 локациях.

Утренняя атака на Украину

С карты тревог на 08:55 видно, что в ряде областей сохраняется угроза беспилотников РФ. В частности, дроны фиксируют в Киевской области. Кроме того, в 08:47 сирены раздались в Киеве. Военные предупредили о реактивном БПЛА с севера, который держит курс на центр столицы.

Карта тревог по состоянию на 08:55 среды, 4 ноября.

По состоянию на 07:20 в ряде областей была объявлена «желтая» тревога. В частности, в Черкасской области дроны заметили вблизи Тального, в Кировоградской — возле Благовещенского. В Полтавской области ударные БпЛА зафиксировали в районе Решетиловки и Глобиного, а также в направлении Миргорода.

Кроме того, реактивные дроны летели севернее Павлограда и в районе Березанки Николаевской области. Еще один реактивный БПЛА вошел из Брянской области РФ на север Черниговщины.

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Карта тревог по состоянию на 07:21 среды, 4 ноября.

Где звучали взрывы

С рассветом сирены звучали в регионах на западе. После 4 утра серия взрывов прогремела в городе Ровно. В Воздушных силах информировали о движении дронов в направлении города. Утром было громко в Тернополе и районе. В результате российской атаки произошло попадание БпЛА.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что в регионе был атакован объект энергетики. Кроме того, был поврежден частный жилой дом в Новоукраинском районе и техника аграрного предприятия в Александрийском.

В Полтавской области в результате российской атаки возникли пожары на нескольких локациях. В частности, по данным ГСЧС, на территории одного из предприятий в Полтаве и частного хозяйства в Кременчуге.

Ночью россияне ударили по торговому центру в Одессе. Возник пожар. Прошло без пострадавших. Взрывной волной выбило окна в близлежащих домах.

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Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Житомирском, Коростенском и Звягельском районах. В результате ударов повреждены жилой дом и легковой автомобиль.

Удары по энергетике

Напомним, накануне РФ нанесла одну из самых масштабных атак на энергетику. Россияне 20 раз целенаправленно атаковали объекты, применив беспрецедентное количество средств поражения.

В частности, были атакованы десятками ракет и беспилотников три теплоэлектростанции ДТЭК. После нескольких волн ударов три ТЭС приостановили генерацию. На станциях были зафиксированы масштабные разрушения и повреждения оборудования.

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