Ночная атака по Киевщине: сколько дронов летело на область и сколько сбила ПВО

Ночью 10 сентября 2023 Россия атаковала ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" Киевскую область. Силам ПВО удалось сбить 26 дронов из 33.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

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Отмечается, что вражеские дроны нанесли удар по Украине с северного направления (Курска).

"Зафиксированы пуски 33 "Шахедов" в направлении Киевщины. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 "Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

ТСН.ua ранее писало обо всех подробностях массированной атаки "Шахедов" на Киев.

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