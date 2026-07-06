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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ночная атака по Киеву: количество погибших увеличилось — последние данные

В Киеве уже 9 погибших и 46 пострадавших в результате российской атаки.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

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В ночь на 6 июля РФ массированно атаковала Киев дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. Число погибших снова увеличилось.

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

«Сейчас подтверждены 9 погибших и 46 пострадавших в результате российской атаки (в том числе пострадали пятеро детей). К сожалению, это не окончательная информация. Работы по спасению людей продолжаются», — отметил он.

Ночная атака по Киеву 6 июля — что известно

Вражеская атака на Киев нанесла одновременные удары по Голосеевскому и Подольскому районам — в обоих начались пожары, а на Подоле в доме оказались заблокированные люди.

Спасатели продолжают поиск пострадавших в 21-этажном жилом доме, где в результате атаки произошло разрушение конструкций со второго по пятый этаж.

В Дарницком районе обломки повредили один из 25-этажных домов на территории жилого комплекса на уровне четвертого этажа. В другом доме возник пожар квартир на площади около 150 квадратных метров. Также загорелся расположенный рядом гаражный кооператив.

Предыдущая большая атака на Киев произошла в ночь на 2 июля.

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Дата публикации
Количество просмотров
1434
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