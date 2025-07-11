Ночная атака по Украине 11 июля: в каких регионах сбивали "Шахеды"

В ряде областей раздавались взрывы / © Getty Images

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В ночь на 11 июля россияне атаковали Украину ударными дронами.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 79 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов. По состоянию на 13:00 противовоздушной обороной сбиты 44 „Shahed“ (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны», — говорится в сообщении.

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Кроме того, 16 дронов — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Напомним, 11 июля россияне нанесли удар по Харькову, в Салтовском районе возник пожар, есть пострадавшие. Одно из попаданий зафиксировано в центральной части Харькова — в районе жилой застройки. Также в результате обстрела повреждено медицинское учреждение. В Салтовском районе города возник пожар. Экстренные службы работали на местах попадания.