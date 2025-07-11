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Ночная атака по Украине 11 июля: в каких регионах сбивали "Шахеды"
Ночью россияне выпустили по Украине около 80 ударных беспилотников. ПВО сбила 44 враждебных цели.
В ночь на 11 июля россияне атаковали Украину ударными дронами.
О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал 79 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов. По состоянию на 13:00 противовоздушной обороной сбиты 44 „Shahed“ (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны», — говорится в сообщении.
Кроме того, 16 дронов — локационно утраченные/подавленные РЭБ.
Напомним, 11 июля россияне нанесли удар по Харькову, в Салтовском районе возник пожар, есть пострадавшие. Одно из попаданий зафиксировано в центральной части Харькова — в районе жилой застройки. Также в результате обстрела повреждено медицинское учреждение. В Салтовском районе города возник пожар. Экстренные службы работали на местах попадания.