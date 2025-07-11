ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
629
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака по Украине 11 июля: в каких регионах сбивали "Шахеды"

Ночью россияне выпустили по Украине около 80 ударных беспилотников. ПВО сбила 44 враждебных цели.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В ряде областей раздавались взрывы

В ряде областей раздавались взрывы / © Getty Images

В ночь на 11 июля россияне атаковали Украину ударными дронами.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 79 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов. По состоянию на 13:00 противовоздушной обороной сбиты 44 „Shahed“ (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны», — говорится в сообщении.

Кроме того, 16 дронов — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Напомним, 11 июля россияне нанесли удар по Харькову, в Салтовском районе возник пожар, есть пострадавшие. Одно из попаданий зафиксировано в центральной части Харькова — в районе жилой застройки. Также в результате обстрела повреждено медицинское учреждение. В Салтовском районе города возник пожар. Экстренные службы работали на местах попадания.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie