- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 773
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака по Украине 11 сентября: где сбивали вражеские беспилотники
Россияне выпустили более 60 ударных беспилотников. На трех локациях зафиксировано попадание.
В ночь на 11 сентября россияне устроили воздушную атаку по Украине — выпустили ударные дроны.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал 66 ударными БпЛА типа „Shahed“, „Гербера“ и беспилотниками других типов по направлениям. По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 62 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны», — говорится в сообщении.
В ПС уточнили, что зафиксировано попадание четырех ударных БпЛА на трех локациях.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 11 сентября атаковали вражеские беспилотники типа «Shahed».
В последнее время Россия усилила атаки дронов, устанавливая новые рекорды почти ежемесячно по количеству выпущенного оружия.