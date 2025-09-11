Ночная атака по Украине 11 сентября: где сбивали вражеские беспилотники

РФ терроризировала Украину / © Getty Images

Реклама

В ночь на 11 сентября россияне устроили воздушную атаку по Украине — выпустили ударные дроны.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 66 ударными БпЛА типа „Shahed“, „Гербера“ и беспилотниками других типов по направлениям. По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 62 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны», — говорится в сообщении.

Реклама

В ПС уточнили, что зафиксировано попадание четырех ударных БпЛА на трех локациях.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 11 сентября атаковали вражеские беспилотники типа «Shahed».

В последнее время Россия усилила атаки дронов, устанавливая новые рекорды почти ежемесячно по количеству выпущенного оружия.