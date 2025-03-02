Ночная атака по Украине 2 марта: в каких регионах "Шахеды" натворили беды

В ночь на 2 марта 2025 года россияне атаковали Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"С 19.00 1 марта противник атаковал 79 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск", — говорится в сообщении.

По состоянию на 08:30 подтверждены сбитие 63 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

"16 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Хмельницкая и Запорожье", — добавили в ведомстве.

Напомним, 1 марта российские войска нанесли авиационные удары по Ахтырскому району Сумщины, применив дроны-камикадзе "Шахед".

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