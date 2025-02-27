Ночная атака по Украине 27 февраля: где были взрывы и попадания

В ночь на 27 февраля 2025 года россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах.

"С 20:00 26 февраля противник атаковал 166 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 90-х ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

"72 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Черниговщина и Сумщина", — добавили в ведомстве.

Мы ранее информировали, что россияне атаковали Харьков, что известно о последствиях попаданий и какая ситуация в городе.

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