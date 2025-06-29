Ночная атака по Украине 29 июня: реакция Зеленского

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку по Украине, которую устроила Россия.

Об этом он написал в Телеграм.

«Почти всю ночь в Украине звучала тревога — в нашем небе было 477 дронов, большинство из которых российско-иранские „Шахеды“, и 60 ракет разных типов. Били „русские“ по всему, что обеспечивает жизнь. Есть попадания и по жилому дому в Смеле, раненый ребенок. Экстренные службы работают везде, где необходимо», — сказал он.

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Президент особо отметил, что Москва не остановится, пока имеет возможность наносить массированные удары.

«Путин давно решил, что будет воевать дальше, несмотря на призывы мира к миру. Нужно завершить войну, нужно давление на агрессора, нужна защита. От баллистики, ракет и дронов, от террора. Украине нужно усиливать ПВО. То, что лучше защищает жизнь. Это американские системы, которые мы готовы купить», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Украина пережила массированную атаку. Какие последствия, где раздавались взрывы, читайте подробно в новости.