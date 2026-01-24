ТСН в социальных сетях

Ночная атака по Украине: большой город почти весь обесточен

Оккупанты повредили объекты энергетической инфраструктуры — в Чернигове практически нет света.

Анастасия Павленко
Чернигов без света

Почти весь Чернигов обесточен из-за массированного обстрела объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в «Черниговоблэнерго».

Россияне повредили важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены сотни тысяч потребителей.

«Энергетики работают над восстановлением, однако из-за ситуации в безопасности этот процесс может затянуться», — предупредили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Киев ракетами и дронами.

Зафиксировано попадание в ряде районов, известно об одном погибшем и трех пострадавших.

«Россияне атаковали энергетику крылатыми, баллистическими ракетами, дронами. Киев, Киевская область, Харьков, другие регионы. Пытались энергетически отрезать Киев. В голове не укладывается, что это происходит на виду у всего мира», — написал Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО.

