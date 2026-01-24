- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1980
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака по Украине: большой город почти весь обесточен
Оккупанты повредили объекты энергетической инфраструктуры — в Чернигове практически нет света.
Почти весь Чернигов обесточен из-за массированного обстрела объектов энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщили в «Черниговоблэнерго».
Россияне повредили важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены сотни тысяч потребителей.
«Энергетики работают над восстановлением, однако из-за ситуации в безопасности этот процесс может затянуться», — предупредили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Россия атаковала Киев ракетами и дронами.
Зафиксировано попадание в ряде районов, известно об одном погибшем и трех пострадавших.
«Россияне атаковали энергетику крылатыми, баллистическими ракетами, дронами. Киев, Киевская область, Харьков, другие регионы. Пытались энергетически отрезать Киев. В голове не укладывается, что это происходит на виду у всего мира», — написал Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО.