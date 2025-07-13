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- Украина
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Ночная атака по Украине — что летело и как отработала ПВО
Ночью, 13 июля, оккупанты традиционно терроризировали украинцев — они выпустили «Шахеды».
Россияне снова атаковали Украину в ночь на 13 июля. Выпустили 60 ударных дронов.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«В течение минувших и в течение текущих суток противник атаковал 60-ю ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 20 вражеских БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на севере, востоке, западе и в центре страны.
«20 дронов-имитаторов — локационно потерянные/подавленные РЭБ. Зафиксировано попадание 20 БпЛА в пяти локациях», — добавили в ведомстве.
Напомним, 12 июля россияне устроили мощную воздушную атаку по Украине. В Черновцах — двое погибших.