Ночью было неспокойно / © Getty Images

Реклама

Россияне снова атаковали Украину в ночь на 13 июля. Выпустили 60 ударных дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«В течение минувших и в течение текущих суток противник атаковал 60-ю ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям», — говорится в сообщении.

Реклама

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 20 вражеских БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на севере, востоке, западе и в центре страны.

«20 дронов-имитаторов — локационно потерянные/подавленные РЭБ. Зафиксировано попадание 20 БпЛА в пяти локациях», — добавили в ведомстве.

Напомним, 12 июля россияне устроили мощную воздушную атаку по Украине. В Черновцах — двое погибших.