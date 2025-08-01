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- Украина
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Ночная атака по Украине: где гремели взрывы и как отработала ПВО
Ночью оккупанты выпустили ударные дроны — ПВО работала в ряде областей.
В ночь на 1 августа Россия вновь атаковала мирные города Украины.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал 72 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов. По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БпЛА на севере, юге, востоке и в центре страны», — говорится в сообщении.
Зафиксировано попадание 28 БпЛА в 9 локациях. Атакованы прифронтовые территории Харьковской Донецкой, Днепропетровской областей и Киевщины.
Ранее сообщалось, что РФ атаковала Белую Церковь – возникли масштабные пожары на предприятиях.
Также дроны атаковали Балаклею, вызвав пожар на территории гражданского предприятия.