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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1828
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака по Украине — какие регионы приняли вражеский удар

Ночью оккупанты терроризировали украинцев — снова выпустили ударные дроны и ракеты.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

В ночь на 8 июня россияне устроили воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 49 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям, а также противокорабельной ракетой „Оникс“ (пуск из Крыма), двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (пуски из воздушного пространства ТОТ Запорожской области)», — говорится в сообщении.

Основные направления воздушного удара — Харьковщина и Донетчина.

«По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БпЛА типа „Shahed“ (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и в центре страны. 22 — сбиты огневыми средствами поражения, 18 — локационно утраченные/подавленные РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях», — добавили в ведомстве.

Напомним, что минувшей ночью Харьков пережил самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. Погибли три мирных жителя.

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Дата публикации
Количество просмотров
1828
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