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- Украина
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Ночная атака по Украине — какие регионы приняли вражеский удар
Ночью оккупанты терроризировали украинцев — снова выпустили ударные дроны и ракеты.
В ночь на 8 июня россияне устроили воздушную атаку по Украине.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал 49 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям, а также противокорабельной ракетой „Оникс“ (пуск из Крыма), двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (пуски из воздушного пространства ТОТ Запорожской области)», — говорится в сообщении.
Основные направления воздушного удара — Харьковщина и Донетчина.
«По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БпЛА типа „Shahed“ (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и в центре страны. 22 — сбиты огневыми средствами поражения, 18 — локационно утраченные/подавленные РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях», — добавили в ведомстве.
Напомним, что минувшей ночью Харьков пережил самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. Погибли три мирных жителя.