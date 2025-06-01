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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1744
Время на прочтение
1 мин

Россия совершила рекордную атаку дронами по Украине 1 июня — детали

Ночью, 1 июня, оккупанты ударили по Украине дронами и ракетами. В ряде регионов раздавались взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

В ночь на 1 июня россияне устроили воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

По данным ведомства, противник атаковал 479 средствами воздушного нападения:

  • 472 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям

  • тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской и Воронежской области

  • 4 крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования Х-101, «Искандер-К»

«Основные направления воздушного удара — Харьковщина, Сумщина, Житомирщина, Одесчина, Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье. По предварительным данным, по состоянию на 13:30 противовоздушной обороной обезврежено 385 средств воздушного нападения противника», — говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 18 локациях.

Напомним, армия РФ 1 июня ударила ракетой по расположению одного из учебных подразделений ВСУ.

По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.

Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава создана комиссия и назначено служебное расследование.

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Дата публикации
Количество просмотров
1744
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