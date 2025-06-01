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Россия совершила рекордную атаку дронами по Украине 1 июня — детали
Ночью, 1 июня, оккупанты ударили по Украине дронами и ракетами. В ряде регионов раздавались взрывы.
В ночь на 1 июня россияне устроили воздушную атаку по Украине.
О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.
По данным ведомства, противник атаковал 479 средствами воздушного нападения:
472 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям
тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской и Воронежской области
4 крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования Х-101, «Искандер-К»
«Основные направления воздушного удара — Харьковщина, Сумщина, Житомирщина, Одесчина, Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье. По предварительным данным, по состоянию на 13:30 противовоздушной обороной обезврежено 385 средств воздушного нападения противника», — говорится в сообщении.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 18 локациях.
Напомним, армия РФ 1 июня ударила ракетой по расположению одного из учебных подразделений ВСУ.
По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.
Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава создана комиссия и назначено служебное расследование.