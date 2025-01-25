Ночная атака по Украине: сбитые "Шахеды" наделали беды в ряде регионов

В ночь на 25 января 2025 года россияне устроили воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили Воздушные силы Украины.

"С 19.00 24 января противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с воздушного пространства из акватории Черного моря и 61 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморск Ахтарск", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбытие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 46-ти ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировограде областях.

15 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

"Сбитые вражеские БпЛА нанесли ущерб в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях. Повреждены здания предприятий, учреждений, многоквартирные и частные дома, автотранспорт. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь", — добавили в ведомстве.

Напомним, в Киевской области "Шахед" повредил многоэтажку. Больше об этом читайте в новости.

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