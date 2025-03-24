Ночная атака по Украине: сколько дронов удалось сбить и где гремели взрывы

В ночь на 24 марта 2025 года россияне выпустили по Украине почти 100 ударных дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

"Противник атаковал 99 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям", — говорится в сообщении.

По состоянию на 08.00 подтверждено избиение 57 "Shahed" (беспилотников других типов) на юге, севере, западе и в центре страны.

"36 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Кировоградщина и Запорожье", — добавили в ПС.

Напомним, в последние дни Россия совершает массированные атаки дронами по жилым зонам украинских городов. Серьезные атаки были в Одессу, Кропивницкий и Киев.

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