Ночная атака по Украине: сколько дронов удалось сбить и гремели взрывы

Украинцев снова атаковали / © Associated Press

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В ночь на 3 июня россияне устроили воздушную атаку по Украине — выпустили ударные дроны.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 112 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. Основные направления воздушного удара — Черниговщина, Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Одесчина и Донетчина», — говорится в сообщении ведомства.

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По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 75 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 60 — сбито огневыми средствами поражения, 15 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях», — добавили в ПС.

Напомним, сегодня ночью произошла очередная ночная атака на Одессу. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели автомобили. Пострадали четыре человека.