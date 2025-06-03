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Ночная атака по Украине: сколько дронов удалось сбить и гремели взрывы
РФ в очередной раз атаковала Украину. Всего враг запустил 112 ударных беспилотных дронов.
В ночь на 3 июня россияне устроили воздушную атаку по Украине — выпустили ударные дроны.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал 112 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. Основные направления воздушного удара — Черниговщина, Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Одесчина и Донетчина», — говорится в сообщении ведомства.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 75 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 60 — сбито огневыми средствами поражения, 15 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.
«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях», — добавили в ПС.
Напомним, сегодня ночью произошла очередная ночная атака на Одессу. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели автомобили. Пострадали четыре человека.